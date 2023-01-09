الإثنين 09-01-2023
الوكيل الاخباري

دورة لأصدقاء الشرطة في مركز شابات عبين عبلين بعجلون

جمعية لغة الضاد تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

نقابة الصحفيين تنعى الزميل جواد مرقة

جلسة تعريفية في الكرك حول جائزة الحسين للعمل التطوعي

أرقام سيارات مميزة للبيع بالمزاد العلني

الجامعة الهاشمية توقع 5 مذكرات تفاهم مع جامعات عراقية

الملك يؤكد أهمية فتح آفاق جديدة من التعاون بين الأردن والولايات المتحدة

الكرملين يدين أعمال الشغب في البرازيل ويؤكد دعمه للرئيس دا سيلفا

الملك في دارة الراحل عبدالسلام المجالي

الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

الإثنين، 09-01-2023 02:58 م

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29"

8208123_1656669313


الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25" و"ميغ-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لسير الأعمال القتالية ليوم الاثنين، 9 يناير، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تابع تقرير الوزارة أن القوات المسلحة ألحقت اضرارا بنيران متراكمة ضد نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف ونوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ac0f1811-0ce1-4646-93ad-0f11663034e7

كوريا الجنوبية تحذر من فرصة كبيرة لسقوط قمر اصطناعي أمريكي

19_2021-637498743612781608-278

واشنطن بوست: تربويون أميركيون يقاضون عمالقة التكنولوجيا

63bbf7984236040a19399dab

الكرملين يدين أعمال الشغب في البرازيل ويؤكد دعمه للرئيس دا سيلفا

63bbf950423604393d251002

الخارجية الروسية تعلق على الأحداث في البرازيل

image - 2023-01-09T155010.854

تبرئة رئيس وزراء التشيك السابق من تهمة احتيال

63bbefc04236045a7c4b24ad

بوتين يقدم إلى الدوما مسودة قرار حول خروج روسيا من اتفاقية مكافحة الفساد

أخبار متعلقة
63bbb4e44c59b7262268a254

جمهورية دونيتسك.. تحرير بلدة استراتيجية في الطريق إلى سوليدار وأرتيوموفسك

63bababb4c59b76c1a6027fc

طلعات تدريبة لمقاتلات روسية فوق المحيط الهادئ

63b6b2844c59b70200115e93

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 250 عسكريا أوكرانيا خلال اليوم الماضي

63b4bb784236045fe166f5e6

الدفاع الروسية: قوات كييف خسرت طائرتين وأكثر من 470 فردا بين قتيل وجريح خلال يوم

63b535ca4236040f493d2e58

بوشيلين يشيد بالعسكريين الذين أنقذوا رفاقهم في ماكييفكا

63b4016c4c59b702f6333172

قصف أوكراني يستهدف ياكوفليوفكا ودونيتسك وماكييفكا