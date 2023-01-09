الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" و"ميغ-29"

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الأوكراني من طراز "سو-25" و"ميغ-29" في جمهورية دونيتسك الشعبية.



جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لسير الأعمال القتالية ليوم الاثنين، 9 يناير، في إطار العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تابع تقرير الوزارة أن القوات المسلحة ألحقت اضرارا بنيران متراكمة ضد نقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بلدات سينكوفكا وكيسلوفكا وبيريستوفويه بمنطقة خاركوف ونوفوسيلسكويه بجمهورية لوغانسك الشعبية.

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روسيا اليوم