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الخميس، 17-06-2021 04:56 م

الكشف عن تفاصيل زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى ليبيا

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الوكيل الإخباري- كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس المخابرات المصري في طرابلس، بديوان رئاسة الوزراء، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات.

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وأطلع رئيس المخابرات المصرية رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي، وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.


وأشار اللقاء إلى الدور الإيجابي لجمهورية مصر العربية لتعزيز المصالحة بين الأطراف الليبية بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. كما تم خلال اللقاء التنسيق لزيارة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى جمهورية مصر العربية لتفعيل اللجنة المشتركة العليا الليبية المصرية واستكمال ما تم الاتفاق عليه في كافة المجالات.


المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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