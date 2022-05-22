الكشف عن موعد عيد الأضحى وفقا للحسابات الفلكية

الوكيل الاخباري- كشف الدكتور عبد الله المسند، أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقا، رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، عن موعد عيد الأضحى، وفقا للحسابات الفلكية.

اضافة اعلان

وعلى حسابه في "تويتر"، أشار عبد الله المسند إلى أن "يوم الثلاثاء 29 من ذي القعدة (28 يونيو)، سيغرب القمر عند الساعة 06:48 مساء، في حين تغرب الشمس عند الساعة 07:07 مساء"، مضيفا: "عليه سيسبق غروب القمر غروب الشمس بـ19 دقيقة، حينها لا يوجد في الأفق أي هلال ليشاهد وفقا لأفق مكة المكرمة..يلي ذلك حدوث الاقتران بين القمر والشمس عند الساعة 05:52 من صباح يوم الأربعاء 30 من ذي القعدة (29 يونيو)..يتلو ذلك ولادة هلال ذي ‏الحجة".



وأكمل الخبير المناخي موضحا: "الأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة 30 يوما، وسيمكث هلال ذي الحجة مساء الأربعاء في أفق مكة 32 دقيقة"، موضحا أن يوم الخميس ( 30 يونيو) أول ذي الحجة، ويوم الجمعة (8 يوليو) الوقوف بعرفة، ويوم السبت ( 9 يوليو)"، وفقا للحساب الفلكي.

روسيا اليوم