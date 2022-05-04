السعودية : اصدار 6.6 ملايين تصريح لأداء العمرة في رمضان

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية إن عدد التصاريح الصادرة خلال شهر رمضان لأداء العمرة، بلغ 6.694.998 مليون تصريح.
وأضافت عبر إنفوجرافيك نشرته عبر موقعها في تويتر: بلغ عدد تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة للرجال 146.736 تصريحًا، و للنساء 116.045 تصريحًا، كما استقبلت مراكز عناية وخدمات ضيوف الرحمن 86.628 ألف اتصال مجاني، ووصل عدد الاستفسارات من خلال البريد الإلكتروني إلى 906، وبلغت خدمات الإرشاد والتوجيه 3563 خدمة.
وتابعت: وصل عدد شركات العمرة التي تم إيقاع العقوبات عليها 10 شركات؛ فيما تم إيقاف خدمات شركة واحدة، كما رصدت جولات المتابعة والرقابة الميدانية 299 مخالفة ميدانية. (سبق)