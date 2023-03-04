الكوارث التركية: 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية خلال شهر

الوكيل الإخباري -

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أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية السبت، وقوع 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 شباط الماضي.وأوضحت الوكالة أنها رصدت حدوث حوال 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في الفترة من 6 شباط/فبراير الماضي إلى 4 آذار الحالي، في تركيا ومحيطها، وبينت من خلال خريطة المناطق التي شهدت زلازل.وفي 6 فبراير/ شباط الماضي، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلَّف دمارا ماديا ضخما.