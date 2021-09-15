الكويت تبدأ تقليص رواتب وميزات عاملين بالقطاعات الحكومية

الوكيل الاخباري- نقلت صحيفة القبس الكويتية ،عن مصادر وصفتها بالمسؤولة، أن وزارة المالية وصلت إلى اتفاق مع جهاز حماية المنافسة لخفض رواتب العاملين في الجهاز بنسبة ما بين %30 إلى %50.



وأشارت إلى أن النسبة تتحدد بحسب الدرجة الوظيفية والمنصب الإشرافي أو القيادي، وذلك وفقا لما جاء في هيكل الرواتب الجديد للجهاز الذي أُقرَّ في أكتوبر من العام الماضي، وفق مقتضيات القانون رقم 72 لسنة 2020.



ووفق الصحيفة، قالت المصادر ذاتها إنه جرى الاتفاق _أيضا_ على إلغاء التأمين الصحي للعاملين في الجهاز، ونظام الابتعاث الخارجي للموظفين الراغبين في استكمال درجتي الماجستير والدكتوراه على نفقة الجهاز“.

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المصدر: إرم

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