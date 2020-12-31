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الخميس، 31-12-2020 01:07 م

بعلم زوجها

جريمة هزت الكويت .. الإعدام لسيدة ضربت مخدومتها حتى الموت

ناج
منظر عام للعاصمة الكويتية


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات في الكويت حكما بإعدام مواطنة كويتية شنقا، وذلك بعدما ارتكبت جريمة تعذيب خادمتها من جنسية غير عربية حتى الموت، وفقا لصحيفة كويتية.

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وقال مصدر مطلع، إن الحكم الذي صدر عادل ومطابق للقانون والشريعة، حيث أن المتهمة ضربت المجني عليها ضربا مبرحا على مدار عدة أيام ثم احتجزتها في غرفتها ومنعت عنها العلاج إلى أن توفيت.


وبحسب صحيفة أخرى ، كانت الأجهزة الأمنية الكويتية ألقت القبض على المواطنة وزوجها في سبتمبر الماضي، بتهمة تعذيب العاملة، حيث قامت المتهمة بتعذيبها بعلم زوجها، عبر حرقها باستخدام الملاعق والسكاكين، وتعليقها في الحمام، وحرمانها من الطعام.


وإثر التعذيب، تدهورت صحة العاملة المنزلية، وفارقت الحياة في أحد المستشفيات.
ولا يعتبر حكم محكمة الجنايات نهائيا حيث تستطيع المواطنة نقض الحكم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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