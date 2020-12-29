الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

ايعاز عاجل من رئيس الوزراء

معالجة البطالة على رأس الأولويات

وزارة العمل تضبط 17 عاملاً وافداً داخل السوق المركزي

قرار نهائي بشأن حظر الجمعة الشامل

حدثان مأساويان يهـزان البلقاء بوفاة 3 أطفال

إعلان هام من وزارة الصحة - رابط

أسماء الذكور والإناث الأكثر تداولا في المملكة عام 2020

تباين آراء الأردنيين حول أخذ لقاح كورونا

أسعار الذهب الثلاثاء 29/12/2020

إربد .. المستشفى الميداني العسكري الثاني يباشر عمله

الثلاثاء، 29-12-2020 02:32 م

الكويت تتأهب للإعلان عن اكتشافات نفطية ضخمة

f22152841


الوكيل الاخباري - يتجهز القطاع النفطي في دولة الكويت، العضو في منظمة أوبك للإعلان عن اكتشافات نفطية "ضخمة"، وفق ما كشفه تقرير إعلامي.

اضافة اعلان

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية إن القطاع النفطي في الكويت يجهز للإعلان قريباً عن تلك الاكتشافات.


وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة مؤسسة البترول، قد اعتمد في اجتماع مؤخرا برئاسة وزير النفط والكهرباء والماء محمد الفارس "التحضير للتخارج من مشاريع نفطية عدة، وبيع بعض الأصول الخارجية التابعة لشركة البترول العالمية في أوروبا".


ولم تذكر المصادر مزيدا من التفاصيل حول الاكتشافات النفطية الجديدة، بما في ذلك الكميات المتوقعة أو مواقع الحقول الجديدة.


وتعد الكويت العضو في منظمة أوبك أحد أبرز منتجي النفط عالميا بمعدل يصل لمليوني برميل يوميا.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1573832102_article

الجزائر.. تحذيرات من رياح سريعة وأمواج عاتية

5feac80b42360433d37bafa5

مصر.. النظر في إعادة محاكمة وزير مالية أسبق

used-face-mask-beach-with-outdoor-sun-lighting_127090-777

تقرير: أكثر من 1.5 مليار كمامة للوجه تلوث المحيطات هذا العام!

تركيا

تركيا .. إنقاذ 64 مهاجرا غير شرعي

بريس_medium

مراسلون بلا حدود: مقتل 50 صحفيا حول العالم خلال 2020

146

ولاية نيويورك الأمريكية تقر قانونا هو الأغرب في تاريخها

أخبار متعلقة
41-4-1200x675

الكويت.. اعتراض نيابي على تشكيل لجنة تحقيق بالجلسة الافتتاحية‎

5fea4b52c721d

تحديد موعد اعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية في الكويت

44

زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

1044728757_0_63_2819_1561_705x375_80_0_0_ae8479256597ffb24151702c4781796a

الكويت.. تحديد موعد أولى رحلات عودة عمالة الهند

5fdbf1fb4c59b747af24bb92

الكويت : القمة الخليجية القادمة ستكون فرصة هامة

image (2)

الكويت : التشديد على ضرورة الإصلاح الشامل