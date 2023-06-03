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السبت، 03-06-2023 06:22 م

الكويت .. وفاة الشيخ محمد الصباح

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الوكيل الاخباري - قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، واجب العزاء لأمير وولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.

وبعث الملك سلمان برقية عزاء ومواساة لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح.

وقال الملك في البرقية: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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وتوفي الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان يوم الجمعة، ووارى جثمانه الثرى عصر الجمعة.


ونعى الديوان الأميري الكويتي الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان، وجاء في بيان الديوان: "ينعى الديوان الأميري المغفور له الشيخ محمد صباح محمد صباح السلمان الصباح، عن عمر يناهز 33 عاما".

 

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