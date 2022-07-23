المئات يحتجون على استفتاء الدستور وسط العاصمة تونس

الوكيل الإخباري- تجمع مئات المتظاهرين وسط العاصمة تونس، اليوم السبت، للاحتجاج على استفتاء من المقرر إجراؤه، يوم الإثنين، لإقرار دستور جديد يرفضونه باعتباره غير قانوني.



ونشر الرئيس قيس سعيّد قبل أقل من شهر من موعد الاستفتاء مسودة الدستور الذي يعطيه سلطات أكبر، ويقلص دور البرلمان والقضاء، ويلغي معظم سبل الرقابة على سلطته.



ويقول المعارضون إن الاستفتاء هو أحدث خطوة ضمن سلسلة خطوات اتخذها سعيّد صوب ترسيخ حكم الرجل الواحد، بدأت بتعليق عمل البرلمان المنتخب قبل عام، والإطاحة بالحكومة، والانتقال للحكم بمراسيم فيما يصفه منتقدوه بالانقلاب.

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