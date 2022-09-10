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السبت، 10-09-2022 04:45 م

المحكمة العليا الأمريكية تفتح أبوابها للجمهور بعد إغلاق طويل

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الوكيل الإخباري - قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، في وقت متأخر أمس الجمعة، إن المحكمة العليا الأمريكية ستسمح للجمهور مجددا بالحضور الشخصي للاستماع للمرافعات لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام بعد إغلاق بسبب جائحة كورونا.

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وسيبدأ قضاة المحكمة التسعة -الذين تم تطعيمهم جميعا ضد كوفيد-19- في نظر القضايا مجددا عندما تبدأ فترة العمل التالية للمحكمة في الثالث من أكتوبر تشرين الأول.

وذكرت شبكة "سي إن إن" وموقع كولورادو بوليتيكس الإعلامي المحلي أن روبرتس أعلن استئناف السماح للجمهور بالحضور أثناء كلمة في مؤتمر بمدينة كولورادو سبرينجز.


ولم يرد المتحدثون باسم المحكمة على الفور على طلبات التعليق.


ولم يُسمح لأي أفراد من الجمهور بدخول مبنى المحكمة المقابل لمبنى الكونجرس الأمريكي منذ تطبيق القيود لمكافحة الجائحة في مارس آذار 2020، حتى مع تخفيف القيود في الأماكن الرسمية في واشنطن قبل أشهر.


وبعد بداية الجائحة، غيرت المحكمة طريقة عملها. ففي مايو أيار 2020، بدأت في الاستماع إلى الدفوع الشفوية عن طريق التواصل عن بعد، بدل من الحضور الشخصي، مع بث صوتي مباشر يتم توفيره للجمهور لأول مرة.


واستأنف القضاة الاستماع للدفوع الشفوية وجها لوجه في أكتوبر تشرين الأول 2021. وتم السماح بحضور محامين وموظفي محكمة وصحفيين في قاعات محدودة المقاعد، لكن لم يسمح لأفراد الجمهور بذلك.

 

صوت بيروت انترناشونال

 




 

 


 

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