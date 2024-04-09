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الثلاثاء، 09-04-2024 12:31 م

المدرعات تجوب شوارع العاصمة الصومالية وسط مخاوف أمنية على القصر الرئاسي

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الوكيل الإخباري - أعلن موقع Garowe Online الصومالي عن قيام المركبات المدرعة بدوريات في شوارع العاصمة مقديشو وسط مخاوف أمنية عقب ورود تقارير عن هجوم على القصر الرئاسي.

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وقال الموقع في حسابه على منصة "إكس": "القوات المدرعة... تقوم بدوريات في شوارع مقديشو حيث تم إنشاء نقاط تفتيش إضافية على الطرق السريعة في العاصمة".

وأضاف: "تعكس هذه الإجراءات المخاوف الأمنية المتزايدة التي تتزامن مع الهجمات على القصر الرئاسي الصومالي".


يشار إلى أن السفارة الأمريكية في الصومال، ذكرت يوم أمس الاثنين، أن لديها معلومات عن تهديدات أمنية "لعدد من المنشآت" في العاصمة الصومالية مقديشو، بما في ذلك المطار الدولي.

 

RT

 




 

 


 

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