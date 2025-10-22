الأردن وفلسطين يؤكدان على منع تهجير الفلسطينيين وإعادة إعمار غزة كأولوية

وأكّد الصفدي والشيخ خلال اللقاء أهمية تكاتف كلّ الجهود لإنجاح المبادرات المبذولة لإنجاز المرحلة الأولى من الاتفاق والانتقال إلى مرحلته الثانية وصولًا إلى إطلاق أفق سياسي حقيقي يحقق السلام العادل على أساس حلّ الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدّدا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزّأ من الأرض الفلسطينية المحتلة التي يجب أن تُقام عليها الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، على أساس حلّ الدولتين، وأن كلّ الترتيبات الانتقالية يجب أن تعكس هذه الحقيقة وتكرّسها.
كما جدّد الجانبان تثمين جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودوره الحاسم في إنجاز الاتفاق، ومقترحه إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وإعلانه أنه لن يسمح بضمّ الضفة الغربية. كما جدّد الصفدي والشيخ تثمينهما للدور الرئيس لجمهورية مصر العربية ودولة قطر الشقيقتين في إنجاز الاتفاق.
ودان الصفدي والشيخ مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعَي قانونَين يستهدف أحدهما فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، فيما يستهدف الآخر شرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية.
كما رحّبا بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اتُّخِذ بالإجماع اليوم، وشدّدا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني، وأن توافق وتسهّل برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكّد الصفدي والشيخ استمرار العمل مع الأشقاء والشركاء من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكّل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.
-
أخبار متعلقة
-
وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية
-
أكاديمية من جامعة العلوم والتكنولوجيا تحصد جائزة دولية مرموقة من IEEE لعام 2025
-
البترا تستقبل وفدًا إعلاميًا بريطانيًا ضمن جولة سياحية ترويجية
-
إغلاق مقلع حجري في منطقة دحوس بكفرنجة
-
حريق في عمارة بشارع الحصن بإربد يودي بحياة سيدة وإصابة اثنتين
-
الأردن وسويسرا يؤكدان الحرص المشترك على توطيد التعاون الثنائي
-
الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل غدا
-
"الأشغال" تباشر صيانة الطريق الحيوي لمركز زوار جرش