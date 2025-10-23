مقتل وإصابة 4 من "قوات شرطة الطاقة" في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية أن أحد منتسبي قوات شرطة الطاقة "ارتقى أثناء أداء الواجب نتيجة حادث حريق اندلع في صمام أنبوب غاز عكركوف ناتج عن خلل فني ضمن مسؤولية السرية الرابعة بالفوج الرابع في شرطة الطاقة".
وأشارت إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 3 منتسبين آخرين بحروق اثنان منهم إصابتهما بسيطة، إضافة إلى احتراق عدد من العجلات العسكرية والمدنية.
روسيا اليوم
