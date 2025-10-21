الثلاثاء 2025-10-21 11:58 ص
 

انتهاء التسجيل للامتحان التكميلي "التوجيهي" الخميس

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الثلاثاء، 21-10-2025 10:10 ص

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة التربية والتعليم عن انتهاء التسجيل لامتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2025 (الامتحان التكميلي) وذلك للطلبة غير المستكمِلين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل بعد غدٍ الخميس 23 تشرين أول 2025، علمًا بأنه لن تُمدَّد فترة استقبال طلبات الاشتراك بعد هذا التاريخ.

وأوضحت الوزارة أن التسجيل سيكون إلكترونيًا من خلال الموقع: exams.moe.gov.jo ، ولا حاجة لمراجعة مديريات التربية والتعليم من قِبل الطلبة الأردنيين، إذ يمكنهم دفع رسوم الاشتراك ضمن فترة التسجيل المعلَنة عبر خدمة أي فواتيركم من خلال التطبيق أو الوكلاء المعتمدين.


أما الطلبة غير الأردنيين، فيُطلب منهم مراجعة قسم الامتحانات في مديرية التربية والتعليم التي يتبعون لها خلال فترة التسجيل، لتسليم صورتين شخصيتين حديثتين واستكمال عمليتَي التسجيل والدفع.

 
 
