زيارة مفاجئة.. أوربان يتوجه إلى واشنطن

الوكيل الإخباري- أعلن وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو بعد محادثاته في واشنطن مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو أن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان يستعد لزيارة واشنطن.

وقال وزير الخارجية الهنغارية في مقابلة مع محطة M1 التلفزيونية: "عقدنا اجتماعا في جو ممتاز، واستمر أطول مما كان مخططا له، ولكن لأسباب وجيهة، لضرورة مناقشة القضايا المتعلقة بجهود السلام من ناحية، والمواضيع المتعلقة بالزيارة القادمة لرئيس الوزراء إلى واشنطن من ناحية أخرى".

وفي وقت سابق، أكد أوربان أن التحضيرات للقمة الروسية الأمريكية جارية، وأن موعدها لم يُحدد بعد.

يذكر أن سيارتو توجه في وقت سابق إلى الولايات المتحدة لبحث تفاصيل لقاء القمة المحتمل بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في بودابست.


RT

 
 
