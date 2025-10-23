الخميس 2025-10-23 01:10 ص
 

ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست

أرشيفية
 
الخميس، 23-10-2025 12:47 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر يوم الخميس، أنه ألغى لقاءه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الهنغارية بودابست.

وقال ترامب عن إلغاء لقائه مع بوتين خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو في البيت الأبيض: "تكوّن لدي انطباع بأننا لن نصل إلى الهدف المرجو.. لكننا سنلتقي في المستقبل".

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه يأمل ألا تستمر العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا لفترة طويلة.


وصرح ترامب تعليقا على العقوبات على أكبر شركتي نفط في روسيا: "شعرت أن الوقت قد حان وقد انتظرنا طويلا".


وأفاد في تصريحاته بأنه "ما زل يشعر بأن بوتين مستعد للسلام".

 

RT

 
 
gnews

