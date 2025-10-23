الخميس 2025-10-23 01:10 ص
 

الولايات المتحدة تدعو حلفاءها لتشديد العقوبات على روسيا

ل
أرشيفية
 
الخميس، 23-10-2025 12:25 ص

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دول "مجموعة السبع" وأوروبا وكندا وأستراليا للانضمام إليها في تشديد العقوبات ضد روسيا.

وأعلن بيسنت عن تشديد كبير للعقوبات من المقرر الإعلان عنه الأربعاء أو الخميس، قائلا: "نحن ندعو حلفاءنا الأوروبيين وحلفاء مجموعة السبع، بالإضافة إلى كندا وأستراليا للانضمام إلينا".

اضافة اعلان


من جهة أخرى، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، كما نقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي.


وصرحت روسيا مرارا بأنها ستتغلب على ضغط العقوبات الذي بدأه الغرب ضد روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تشديده. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.


وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تضر بالاقتصاد العالمي وتؤثر سلبا على حياة الملايين حول العالم.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

السيسي: نتطلع لدور أوروبي كبير في مؤتمر إعادة إعمار غزة

عربي ودولي السيسي: نتطلع لدور أوروبي كبير في مؤتمر إعادة إعمار غزة

ا

عربي ودولي ترامب: ألغيت لقائي مع بوتين في بودابست

"استقبال قاسٍ".. هكذا قضى ساركوزي أول ليلة في السجن

عربي ودولي "استقبال قاسٍ".. هكذا قضى ساركوزي أول ليلة في السجن

ل

عربي ودولي الولايات المتحدة تدعو حلفاءها لتشديد العقوبات على روسيا

ا

عربي ودولي زيارة مفاجئة.. أوربان يتوجه إلى واشنطن

مقتل وإصابة 4 من "قوات شرطة الطاقة" في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد

عربي ودولي مقتل وإصابة 4 من "قوات شرطة الطاقة" في انفجار أنبوب غاز غربي بغداد

ا

أخبار محلية وزير البيئة: البحر الميت ثروة فريدة تتطلب حماية وجهوداً علمية

تقرير: إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو لاتفاق غزة

عربي ودولي إدارة ترامب قلقة من احتمال خرق نتنياهو للاتفاق



 
 





الأكثر مشاهدة