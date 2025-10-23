الولايات المتحدة تدعو حلفاءها لتشديد العقوبات على روسيا

الوكيل الإخباري- دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت دول "مجموعة السبع" وأوروبا وكندا وأستراليا للانضمام إليها في تشديد العقوبات ضد روسيا.



وأعلن بيسنت عن تشديد كبير للعقوبات من المقرر الإعلان عنه الأربعاء أو الخميس، قائلا: "نحن ندعو حلفاءنا الأوروبيين وحلفاء مجموعة السبع، بالإضافة إلى كندا وأستراليا للانضمام إلينا".

من جهة أخرى، وافقت دول الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات التاسعة عشرة ضد روسيا، كما نقلت وكالة "رويترز" عن الرئاسة الدنماركية للاتحاد الأوروبي.



وصرحت روسيا مرارا بأنها ستتغلب على ضغط العقوبات الذي بدأه الغرب ضد روسيا منذ عدة سنوات ويستمر في تشديده. وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.



وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأكمله، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تضر بالاقتصاد العالمي وتؤثر سلبا على حياة الملايين حول العالم.

RT