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السبت، 19-02-2022 12:27 م

المستشار الألماني: الغرب مستعد للتفاوض مع روسيا حول المسائل الأمنية

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الوكيل الإخباري-أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية.

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كذلك حث المستشار الألماني اليوم السبت على ضرورة استخدام كل القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا.


وقال شولتس: "اعتماد أكبر قدر ممكن من الدبلوماسية، هو هدفنا، دون أن نكون ساذجين"، مشيرا إلى أنه "للقيام بذلك، نستخدم جميع قنوات التفاوض: مجلس روسيا والناتو، الذي انعقد لأول مرة منذ سنوات عديدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ... هناك قناة ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، ونستخدم صيغة نورماندي".

 

روسيا اليوم

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