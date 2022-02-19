المستشار الألماني: الغرب مستعد للتفاوض مع روسيا حول المسائل الأمنية

الوكيل الإخباري-أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، استعداد الدول الغربية لإجراء مفاوضات مع روسيا حول المسائل الأمنية.

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كذلك حث المستشار الألماني اليوم السبت على ضرورة استخدام كل القنوات الدبلوماسية لتسوية الخلافات مع روسيا.



وقال شولتس: "اعتماد أكبر قدر ممكن من الدبلوماسية، هو هدفنا، دون أن نكون ساذجين"، مشيرا إلى أنه "للقيام بذلك، نستخدم جميع قنوات التفاوض: مجلس روسيا والناتو، الذي انعقد لأول مرة منذ سنوات عديدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ... هناك قناة ثنائية بين روسيا والولايات المتحدة، ونستخدم صيغة نورماندي".



روسيا اليوم

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