المعارضة التركية تختلف على موعد لتحديد مرشحها للانتخابات

الوكيل الاخباري- كتبت صحيفة "Hürriyet" أنه المعارضة التركية تختلف فيما بينها على موعد لتحديد مرشحها للانتخابات العامة بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي ستعقد في تركيا في 14 مايو القادم.

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وأضافت الصحيفة: "في اجتماع "طاولة الستة" (أحزاب المعارضة الستة)، اليوم الخميس، تشير جميع الدلائل إلى كمال كيليجدار أوغلو. وبحسب جناح حزب الشعب الجمهوري، يجب تحديد المرشح للرئاسة التركية في اجتماع اليوم، لأن أردوغان أعلن موعد الانتخابات. وفيما يرى حزب "İyi" أنه لا يجب تحديد اسم المرشح الرئاسي في اجتماع اليوم. سيتم تحديد طريقة لتحديد المرشح في هذا الاجتماع. ومن المتوقع أنه بعد هذا الاجتماع سيعقد في غضون أيام قليلة اجتماع جديد".



كما أفادت بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيوقع في 10 مارس الجاري مرسوما رسميا حول إجراء الانتخابات العامة في 14 مايو القادم. ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الأوساط الحكومية: "في مثل هذه اللحظات يعد حتى التصريح بموعد الانتخابات أمرا مهما. لذلك لا توجد هناك انحرافات عن 14 مايو القادم كموعد لإجراء الانتخابات العامة. وسيتم الإعلان عن قرار أردوغان رسميا في 10 مارس الجاري".