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الإثنين، 06-02-2023 10:46 م

تركيا : ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الى 1762 وفاة و 11119 اصابة

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الوكيل الإخباري- أفادت فرق الإنقاذ في تركيا بارتفاع حصيلة الزلزال الى 1762 قتيلا و 11119 جريحا.

وفجر اليوم الاثنين، ضرب زلزال بقوة  7.7 درجة محافظة كهرمان مرعش في تركيا، ما أسفر عن تدمير عدد من المدن، وخلف آلاف القتلى والجرحى.

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كما وصلت ارتدادات الزلزال بقوة إلى مدن شمال سوريا والعراق، وشعر بالزلزال سكان العاصمة اللبنانية بيروت.


وكانت أقوى ارتدادات الزلزال في مدن شمال سوريا، حيث تسبب بمقتل المئات وإصابة الآلاف، وتدمير آلاف المباني.


وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإثنين حدادا وطنيا لسبعة أيام في البلاد، بعد الزلزال.


وبحسب مرسوم أصدرته الحكومة، تنكّس الأعلام حتى مساء الأحد 12 فبراير.

روسيا اليوم

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