الجمعة 15-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان: إصابات ميناء العقبة التي تم نقلها بالإسعاف الجوي لعمّان تماثلت للشفاء

الولايات المتحدة لا تتوقع من السعودية زيادة إنتاج النفط فورا

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأميركي بايدن في قصر السلام في جدة

روسيا : الأمم المتحدة لا تتخذ موقفا محايدا من الصراع في أوكرانيا

تحويل 3 مستشفيات لعزل كامل في مصر

تطورات موجة الحر القادمة إلى المملكة

المغرب تواصل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح شمال البلاد

إيطاليا تشهد موجة حر عاتية وطويلة الأمد

الحكومة تقترض 840 مليونا على شكل أذونات خزينة بالدولار

147715 طالبا وطالبة يتقدمون لامتحان التوجيهي السبت

الجمعة، 15-07-2022 05:31 م

المغرب تواصل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح شمال البلاد

4bc0727b-1840-4912-a2e3-5a31c21f240c


الوكيل الاخباري - واصلت فرق الإطفاء بالمملكة المغربية، بمساعدة القوات المسلحة الملكية اليوم الجمعة الجهود التي بدأتها منذ مساء الأربعاء للسيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد وأججتها رياح عنيفة في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة .

وتمكنت فرق الإطفاء والقوات المسلحة من السيطرة على الحريقين الذين شبا في غابتين قرب إقليم العرائش، وإجلاء حوالي 1100 أسرة من القاطنين قرب المناطق المنكوبة الذين احترقت منازلهم ونفقت قطعانهم، وذلك بعد تعبئة جميع الوسائل المتاحة لإخماد الحرائق بما فيها طائرات الإطفاء.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5666

الولايات المتحدة لا تتوقع من السعودية زيادة إنتاج النفط فورا

5

ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس الأميركي بايدن في قصر السلام في جدة

7202213192117216830986

روسيا : الأمم المتحدة لا تتخذ موقفا محايدا من الصراع في أوكرانيا

5202229163940807034292

إيطاليا تشهد موجة حر عاتية وطويلة الأمد

620219111751512

ووهان تثير الخوف من جديد.. اكتشاف بكتيريا مسببة لمرض خطير

202207102bdfac7a1e584b58becb1d619a12c9a3_7

الصين: بناء مركز دولي للتربية الزراعية