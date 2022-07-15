المغرب تواصل الجهود للسيطرة على حرائق الغابات التي تجتاح شمال البلاد

الوكيل الاخباري - واصلت فرق الإطفاء بالمملكة المغربية، بمساعدة القوات المسلحة الملكية اليوم الجمعة الجهود التي بدأتها منذ مساء الأربعاء للسيطرة على ما لا يقل عن أربعة حرائق امتدت في مناطق حرجية في شمال البلاد وأججتها رياح عنيفة في أقاليم شمالية هي العرائش ووزان وتطوان وتازة .



وتمكنت فرق الإطفاء والقوات المسلحة من السيطرة على الحريقين الذين شبا في غابتين قرب إقليم العرائش، وإجلاء حوالي 1100 أسرة من القاطنين قرب المناطق المنكوبة الذين احترقت منازلهم ونفقت قطعانهم، وذلك بعد تعبئة جميع الوسائل المتاحة لإخماد الحرائق بما فيها طائرات الإطفاء.

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