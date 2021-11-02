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الثلاثاء، 02-11-2021 09:56 ص

الملكة اليزابيث توجه رسالة لقادة العالم في مؤتمر المناخ

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الوكيل الإخباري-رحبت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، بقادة العالم المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ، في رسالة مصورة مسجلة مسبقا، بقولها "تحول وقت الكلام الآن إلى وقت العمل".

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وفي الرسالة المصورة التي عرضت يوم الاثنين، أثناء مراسم استقبال رؤساء الدول والحكومات، قالت الملكة إنها تأمل في أن يكون المؤتمر "واحدا من المناسبات النادرة التي تتاح فيها للجميع فرصة الارتقاء فوق سياسة هذه اللحظة، وان يظهروا حنكة سياسية".


وأضافت في المقطع المصور الذي تم تسجيله، يوم الجمعة الماضي، بقصر ويندسور: "أظهر التاريخ أنه عندما تجتمع الدول من أجل قضية مشتركة يكون هناك دائما مجال للأمل".


وفي ثناء على زوجها الراحل الأمير فيليب، قالت الملكة إنها تسعد دائما باستقبال وفود حماية البيئة لأنها كانت قضية قريبة إلى قلب فيليب.


وفي تعبير علني نادر عن العواطف، قالت الملكة إنها "لا يمكن أن تكون أكثر فخرا" لأن عمل الأمير فيليب من أجل البيئة مستمر من خلال عمل نجلهما الأكبر الأمير تشارلز ونجله الأمير وليام.

 

روسيا اليوم

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