الناتو: مهاجمة المركبات الفضائية ستؤدي إلى رد فعل جماعية

الوكيل الإخباري- أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، أن الهجمات على المركبات الفضائية التابعة للحلف أو الهجمات من الفضاء يمكنها أن تؤدي إلى رد فعل جماعية.



وأوضح ستولتنبرغ أن الهجوم على المركبات الفضائية التابعة لحلف الناتو أو الهجمات من الفضاء الخارجي سيكون بمثابة عدوان ضد أعضاء الناتو.

اضافة اعلان



وأضاف أن مثل هذه الخطوات يمكن أن تؤدي إلى "استجابة جماعية"، مشيرا إلى أن الحلف لا ينوي "عسكرة" الفضاء القريب من الأرض.



