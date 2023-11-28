الناتو يبحث انتكاسات أوكرانيا والوضع في غزة

الوكيل الاخباري- أقر سكرتير "الناتو" عشية اجتماع وزراء خارجية دول الحلف "بالوضع الصعب للجيش الأوكراني، وبخسائره الفادحة رغم الإمدادات الضخمة من الأسلحة ومختلف أشكال الدعم الغربي".



وردا على سؤال الصحفيين حول عدم إحراز تقدم في الهجوم المضاد الأوكراني والوضع في كييف، قال سكرتير "الناتو" ينس ستولتنبيرغ: "نشهد الآن قتالا عنيفا والوضع على طول خط المواجهة بأكمله وخاصة في الشرق، صعب للغاية، ونرى مستوى كبيرا من الخسائر".

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وأكد أن دول الحلف تواصل مساعدة كييف رغم عدم نجاح الجيش الأوكراني، حيث "لا بديل عن ذلك".



كما جدد التأكيد أن "الدعم العسكري لكييف سيعزز موقفها في مفاوضات السلام المحتملة".



وأشار ستولتنبيرغ إلى أن "مسؤولية الحلف، منح ودعم كييف بأقوى موقف ممكن، لذلك نواصل تقديم الدعم".