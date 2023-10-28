السبت 28-10-2023
الوكيل الاخباري

"الوطني لحقوق الإنسان" يرصد المسيرات التضامنية مع غزة

حماس تعلن استعدادها لإطلاق جميع الأسرى المدنيين فور تهيئة الظروف المناسبة

330 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الاردن اليوم السبت

الموقع 512.. قاعدة أميركية سرية كشفتها الاحداث في قلب صحراء النقب

الصحة العالمية: العاملون في الصحة والمرضى بغزة يقضون الليل بالظلام والخوف

وزير الاتصالات الفلسطيني: فلسطين تتفاوض على خدمات ستارلينك لاستعادة الاتصال في غزة

ماسك يرد على المطالبات الدولية بتوصيل الانترنت الفضائي للقطاع

مصر: لا نتحمل مسؤولية عوائق دخول المساعدات الإنسانية لغزة عبر معبر رفح

صحة غزة تدعو طلاب الطب والمتقاعدين بالتطوع فوراً

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 311 جندياً خلال معركة طوفان الأقصى

عاجل

الموقع 512.. قاعدة أميركية سرية كشفتها الاحداث في قلب صحراء النقب

السبت، 28-10-2023 04:15 م

أنقرة تصدر توضيحا بخصوص "مقاتلات بريطانية قصفت غزة أقلعت من تركيا"

653d040042360432c54cfd94


الوكيل الإخباري - نفى مكتب الرئاسة التركية صحة الأنباء عن "إقلاع طائرتين حربيتين بريطانيتين من قاعدة "إنجلرليك" التركية التابعة لحلف "الناتو" خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة".

وجاء في بيان "مركز مكافحة التضليل" التابع لمكتب الرئاسة التركية: "الادعاء الذي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة، والذي يفيد بإقلاع مقاتلتين بريطانيتين من طراز "تايفون" من قاعدة "إنجرليك" في أضنة باتجاه الساحل الإسرائيلي" غير صحيحة، فالموقع الظاهر على الخريطة لا علاقة له بقاعدة "إنجرليك"، والطائرات المزعومة لم تطر إلى إسرائيل أو فلسطين".

اضافة اعلان


وجاء هذا النفي بعد أنباء عن تحليق مقاتلتي "تايفون" في شرق المتوسط الليلة الماضية، أقلعتا من قاعدتي أغروتور وديكل البريطانيتين جنوب قبرص، وعودتهما إلى القاعدة بعد طلعة دورية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
653ce14e4c59b73c6813e220

الخارجية السعودية: المملكة تدين وتشجب أي عمليات برية تقوم بها إسرائيل

653ce14e4c59b73c6813e220

"الدوما": إسرائيل تسلك طريقا خطيرا نحو التصعيد وتأجيج النزاع

653cf9744c59b73f5873b6fd

موسكو: كييف ارتكبت اعتداء كاد أن يؤدي إلى كارثة نووية تطال العديد من البلدان

44

وفاة 122 شخصاً في السودان بسبب الكوليرا وحمى الضنك

653cfa344c59b7406a17e86c

الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 620 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 36 مسيّرة ومقاتلتين

1698491305_image-scaled

الناخبون العُمانيون ينتخبون غدا أعضاء مجلس الشورى

أخبار متعلقة
652fb9eb4c59b720d20ab7bb

السيسي يعلن الحداد 3 أيام في جميع أنحاء مصر

652fa2054c59b72d19759e0c

رئيس وزراء العراق الأسبق يطالب بانسحاب القوات الأمريكية من بلاده

652e2f184c59b744ca08fa33

السوداني لبايدن: استمرار العدوان على غزة يثير غضب الشعوب في المنطقة والعالم

WhatsApp Image 2023-10-15 at 4.55.03 PM

السيسي لبلينكن: رد الفعل الإسرائيلي تجاوز حق الدفاع عن النفس للعقاب الجماعي

652668d84236044f646f465a

وزير الصحة اللبناني يدعو إلى رفع الجاهزية الصحية تحسبا لأي طارئ

6516c6ba4c59b76d835f9a07

مدفيديف يوجه بالتغلب على كافة الدفاعات الجوية الغربية