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الأربعاء، 13-03-2024 06:14 م

النواب الأمريكي يقر بأغلبية ساحقة مشروع قانون حظر تيك توك

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الوكيل الإخباري - أقرّ مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون، اليوم الأربعاء، يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وصوّت 352 نائباً لصالح القانون المقترح و65 ضدّه، في لحظة توافق نادرة بين الحزبين في واشنطن المنقسمة.

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وكانت بكين حذرت في وقت سابق، الولايات المتحدة، من أن الحظر المقترح على تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو "سيرتد حتما عليها".

ويتعين على الرئيس جو بايدن التوقيع على مشروع القانون الذي يُطلق عليه رسميا "حماية الأمريكيين من التطبيقات الأجنبية الخصمة الخاضعة للرقابة" ليصبح قانونا إذا وصل إلى البيت الأبيض.






 




 

 


 

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