الرئيس الأميركي يأمر بتعزيز الأمن السيبراني في الموانئ

الوكيل الإخباري - وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء أمس الأربعاء، مرسوما لتعزيز الأمن السيبراني في الموانئ الامريكية، لا سيما في مواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام رافعات عملاقة مصنوعة في الصين.



ونقلت واشنطن تايمز عن كبيرة مستشاري البيت الأبيض لقضايا الأمن السيبراني آن نويبرغر قولها في تصريحات صحفية : "اليوم توظف الموانئ الأميركية 31 مليون شخص، وتسهم بمبلغ 5.4 تريليون دولار في اقتصادنا، وهي نقطة الدخول الرئيسة للسلع إلى الولايات المتحدة، ولها تأثير واضح ومباشر على نجاح بلادنا واقتصادنا وأمننا القومي".

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وينص المرسوم الذي أصدره الرئيس الأميركي على حد أدنى من متطلبات الأمن السيبراني، ويهدف إلى تحسين الإبلاغ عن الحوادث التي تطال السفن والبنى التحتية للموانئ.



وتستثمر الحكومة الفدرالية 20 مليار دولار في البنى التحتية للموانئ على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم تصنيع رافعات لتحميل وتفريغ الحاويات في الولايات المتحدة لتقليل الاعتماد على المعدات المصنعة في الصين.