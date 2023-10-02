النيابة العامة المصرية تصدر بيان بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

الوكيل الإخباري - أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، بياناً عاجلاً بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، الذي أسفر عن إصابة 33 شخصاً.

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وذكرت النيابة العامة أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر الإثنين، إخطارا بنشوب حريق بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.



ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية إلى مسرح الحادث بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية لمعاينته.



وأسفرت المعاينة عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، والسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، في سعي حثيث للسيطرة على الحريق واخماده، إضافة إلى عمليات إجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.



وتشكل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واضطلع 13 عضوا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجار استكمال التحقيقات. سكاي نيوز

