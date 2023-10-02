الإثنين 02-10-2023
الوكيل الاخباري

القضاء ينظر في أول قضيتي أخبار كاذبة روجت في الأردن

وزير الصحة : نماذج إلى أولياء امور طلبة المدراس بشأن المطعوم

الأردن يدين انتهاكات المتطرفين في الأقصى

الهواري: الوزارة لاحقت جهتين أطلقتا معلومات مضللة عن حملة التطعيم

وزير الصحة يكشف حقيقة وفاة 15 طفلاً في بلد عربي بسبب المطاعيم

إعلان موعد تقديم طلبات الانتقال في الجامعات والتخصصات لمكرمة العشائر

الصحة العالمية عن الحملة الوطنية للتطعيم: المطاعيم أنقذت حياة الملايين حول العالم

الملك يهنئ بالعيد الوطني للعراق

الغذاء والدواء: لقاح MR آمن وعدم تسجيله لا يعني أنه غير موثوق

وزير الصحة: بدء حملة التطعيم ضد الحصبة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل ولا إجبار على المطاعيم

الإثنين، 02-10-2023 01:12 م

النيابة العامة المصرية تصدر بيان بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

554


الوكيل الإخباري - أصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الإثنين، بياناً عاجلاً بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية، الذي أسفر عن إصابة 33 شخصاً.

اضافة اعلان


وذكرت النيابة العامة أنها تلقت في الرابعة والنصف فجر الإثنين، إخطارا بنشوب حريق بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.


ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية إلى مسرح الحادث بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية لمعاينته.


وأسفرت المعاينة عن تفحم بكامل مبنى مديرية الأمن، والسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائرات للقوات المسلحة، في سعي حثيث للسيطرة على الحريق واخماده، إضافة إلى عمليات إجلاء المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة.


وتشكل فريق من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، واضطلع 13 عضوا من أعضاء النيابة بسؤال 33 مصابا، 29 منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجار استكمال التحقيقات. سكاي نيوز 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22525

تركيا.. تحديد هوية أحد منفذي هجوم أنقرة

651a85b242360457976a4275

محمد بن راشد يصدر قانونا حول شعار إمارة دبي - صورة

651a843c4236045c390cb024

مولدوفا تؤكد سعيها لبيع مينائها الوحيد لرومانيا

651a75ea42360459ca66e221

بومبيو: نزاع أوكرانيا أضعف الولايات المتحدة وأفقدها قدرتها على ردع روسيا

ت

السلطات المصرية تبدأ التحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية

651a73a34c59b7733c5b78ec

مصر.. دعوة حزبية للاحتشاد في الميادين لدعم السيسي

أخبار متعلقة
ت

السلطات المصرية تبدأ التحقيق في أسباب حريق الإسماعيلية

8888

مصر .. 21 إصابة بحريق مديرية أمن الإسماعيلية لغاية الآن