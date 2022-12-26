الإثنين 26-12-2022
الوكيل الاخباري

تعرّف إلى قصة الطائر الذي ظهر على الإصدار الجديد من الدينار

حماية المستهلك تطالب بتخفيض أسعار الكاز والديزل

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

الأردن يعزي ضحايا العواصف الثلجية التي ضربت الولايات الشرقية في أمريكا

الأرصاد: السلط تسجل أعلى كمية هطول مطري خلال 24 ساعة

تحذير من الكهرباء الأردنية للمواطنين

بلدية الزرقاء تبدأ بتنفيذ الحجز على أملاك 1200 مكلفاً تحقق عليهم الضرائب

ايعاز من الطاقة والمعادن حول رفع الجاهزية خلال المنخفض

المصفاة: تعبئة 705340 اسطوانة غاز خلال 4 أيام وتوقع تعبئة أكثر من 200 ألف اسطوانة اليوم

الأردن يعزي إفريقيا بضحايا حادثة انفجار صهريج للوقود

الإثنين، 26-12-2022 10:03 ص

الهند تنشر صواريخ باليستية جديدة على الحدود مع الصين وباكستان

63a9404e4c59b72b68382aa4


الوكيل الاخباري- كشفت مصادر في وزارة الدفاع الهندية أنها سمحت بشراء حوالي 120 صاروخا باليستيا من طراز "برالاي" للقوات المسلحة الهندية، وسيتم نشرها على الحدود مع باكستان والصين.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الهندية إنه " في اجتماع رفيع المستوى بوزارة الدفاع، تمت الموافقة على اقتناء نحو 120 صاروخا للقوات المسلحة ونشرها على طول الحدود".

ويمكن لصاروخ "برالاي" شبه الباليستي الذي يعمل بالوقود الصلب "أرض-أرض" أن يضرب أهدافا على مسافة 150 كم إلى 500 كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا يزن 350 إلى 700 كيلوغرام، كما يمكن إطلاقه من قاذفة متحركة.

ويستطيع الصاروخ أن يغير مسار رحلته، مما يمنع من تدميره بالصواريخ الاعتراضية.

اضافة اعلان

 

وتم اختباره بنجاح مرتين في يومين متتاليين في ديسمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تعمل القوات المسلحة الهندية على الحصول عليه وتشغيله.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63a9682d4c59b73ad2337db2

القوات الكورية الجنوبية تعلن أن تحطم إحدى مقاتلاتها مرتبط بسرب طائرات مسيرة من الشمال

image - 2022-12-26T123038.450

رئيس وزراء اليابان يلوح بإقالة وزير جديد قبل نهاية العام

63a9592c42360468b3783137

كوريا الجنوبية تستنفر بعد عبور سرب من المسيرات الشمالية حدودها

image - 2022-12-26T112059.092

روسيا البيضاء: صواريخ اسكندر الروسية جاهزة للاستخدام

63a940ba4c59b742d21ac845

وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تكثف الغارات والعمليات ضد داعش في سوريا

image - 2022-12-26T103306.313

أوكرانيا ستطلب حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن

أخبار متعلقة
image - 2022-12-19T084702.603

اقتحام سجن واحتجاز رهائن في باكستان

4150269

الجيش الأميركي يختبر صاروخا فرط صوتي بنجاح

image - 2022-12-03T135800.376

مجلس الأمن يدين الهجوم الإرهابي على سفارة باكستان في كابول

image - 2022-11-26T124449.215

هجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في سوريا