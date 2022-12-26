الهند تنشر صواريخ باليستية جديدة على الحدود مع الصين وباكستان

الوكيل الاخباري- كشفت مصادر في وزارة الدفاع الهندية أنها سمحت بشراء حوالي 120 صاروخا باليستيا من طراز "برالاي" للقوات المسلحة الهندية، وسيتم نشرها على الحدود مع باكستان والصين.



وقال المصدر لوكالة الأنباء الهندية إنه " في اجتماع رفيع المستوى بوزارة الدفاع، تمت الموافقة على اقتناء نحو 120 صاروخا للقوات المسلحة ونشرها على طول الحدود".



ويمكن لصاروخ "برالاي" شبه الباليستي الذي يعمل بالوقود الصلب "أرض-أرض" أن يضرب أهدافا على مسافة 150 كم إلى 500 كيلومتر، ويحمل رأسا حربيا يزن 350 إلى 700 كيلوغرام، كما يمكن إطلاقه من قاذفة متحركة.



ويستطيع الصاروخ أن يغير مسار رحلته، مما يمنع من تدميره بالصواريخ الاعتراضية.

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وتم اختباره بنجاح مرتين في يومين متتاليين في ديسمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين تعمل القوات المسلحة الهندية على الحصول عليه وتشغيله.

روسيا اليوم