الأربعاء 06-09-2023
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الأربعاء، 06-09-2023 04:02 م

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شقيق حميدتي

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع في السودان عبد الرحيم حمدان دقلو (شقيق حميدتي)، بسبب ارتكاب قواته أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان.اضافة اعلان


وأضافت الوزارة في بيان :"أنه ومنذ بداية الصراع بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية فشل الجانبان في تنفيذ وقف إطلاق النار، واتُهمت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في دارفور وأماكن أخرى".

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي نيلسون، :" إن إجراء اليوم الأربعاء يظهر التزام وزارة الخزانة بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان في السودان".

 




 

 


 

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