الإثنين 20-03-2023
الوكيل الاخباري

القبض على أشخاص سرقوا قطع حديدية من الضغط العالي في البادية الشمالية

118 مليون م3 تخزين سدود المملكة بعد المنخفض الأخير

الذهب يتجاوز 2000 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ عام

تجميد عضوية النائب عبدالرحمن العوايشة 4 أشهر

الحكومة تقرر تحديد سقوف سعرية لاسعار الدجاج اعتباراً من يوم غد الثلاثاء

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

26756 حالة طلاق في الأردن من بينها 415 حالة خلع بالعام الماضي

إعفاء موظف من السجن 5 سنوات بعد اعترافه ودفعه قيمة ما اختلس

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

قاضي القضاة: الطلبات المرهقة وراء عزوف الشباب في الأردن عن الزواج

الإثنين، 20-03-2023 09:11 ص

الولايات المتحدة في صدد تجميع 6 قاذفات إستراتيجية من الجيل السادس

641687a94c59b717da43a8b5


الوكيل الإخباري- أعلنت نائب وزير سلاح الجو الأمريكي، كريستين جونس، أن الصناعة الأمريكية تقوم الآن بتجميع 6 قاذفات إستراتيجية من الجيل السادس من طراز B-21 Raider.

وهذا فيما لم تذكر جونس العدد الإجمالي لتلك الطائرات، واكتفت بالقول إن البنتاغون قد أعرب عن ارتياحه لوتائر توريدها المحتملة.

اضافة اعلان

 

يذكر أن قاذفة B-21 Raider تم الكشف عنها مطلع ديسمبر عام 2022 ، ويتوقع أنها ستصبح قاذفة إستراتيجية أساسية في سلاح الجو الأمريكي. كما يتوقع أن تقوم القاذفة العام الجاري بأول رحلة جوية اختبارية لها.

ويشار إلى أن B-21 Raider هي أول قاذفة من الجيل السادس في العالم وأنها يمكن أن تحمل ذخائر عادية ونووية على حد سواء.

يذكر أن وزن الطائرة الفارغة بلغ 16.391 كلغ، ووزن الطائرة المسلّحة 24.495 كلغ، والوزن الإقصى لدى الإقلاع 29.710 كلغ، والسرعة القصوى 516 كلم/ساعة، والسرعة الاقتصادية 400 كلم/ساعة، ومدى العمل 3219 كلم، وأعلى ارتفاع للتحليق 10.850 متر، وباع الجناح 31.62 متر، وطول الطائرة 22.66 متر، وارتفاعها 5.85 متر.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
download (1)

الكويت: إعلان حالة طوارئ بعد تسرب نفطي غرب البلاد

6418180f42360434277d632e

الحكومة الفرنسية تواجه اليوم مذكرتين لحجب الثقة

6418052e4c59b75e8d452184

تركيا تعلن ترحيبها باتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو

thumbs_b_c_a4855ace48b71dafb26f7a1ff6bf7ac9

الصين تدعو المحكمة الجنائية الدولية لتفادي ازدواجية المعايير

64180f954c59b710865adfab

أكثر من 10 آلاف شخص يتابعون مسارها.. طائرة صينية الأكثر ملاحقة في الأجواء الآن

B-1-lancer-2

إعادة نشر قاذفة القنابل الاستراتيجية الأمريكية "بي 1 بي" في شبه الجزيرة الكورية