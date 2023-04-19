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الأربعاء، 19-04-2023 09:14 ص

الولايات المتحدة.. مسرب الوثائق السرية يمثل أمام المحكمة

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الوكيل الإخباري- من المقرر أن يمثل العنصر في الحرس الوطني الجوي الأمريكي، المتهم بتسريب وثائق سرية أمام المحكمة اليوم الأربعاء، لتقرير ما إذا كان يجب أن يظل موقوفا أثناء انتظار المحاكمة.

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وتم القبض على جاك تيكسيرا (21 عاما) من قبل عملاء مدججين بالسلاح في منزله في ماساتشوستس الأسبوع الماضي ووجهت إليه بموجب قانون التجسس، تهمة الاحتفاظ غير المصرح به ونقل معلومات سرية للدفاع الوطني.

وخلال أول ظهور له أمام المحكمة الفيدرالية في بوسطن يوم الجمعة، أمره قاضي الصلح بالبقاء في الحجز حتى جلسة الاستماع يوم الأربعاء.

وقد تم اتهام تيكسيرا بمشاركة وثائق عسكرية سرية للغاية تتعلق بقضايا الأمن القومي الكبرى في غرفة دردشة على Discord، وهي منصة وسائط اجتماعية.

وقال قادة القوات الجوية إنهم يحققون في كيفية وصول طيار وحيد إلى المئات من الوثائق السرية للغاية وتوزيعها. كما سحب سلاح الجو مهمة الاستخبارات من جناح المخابرات رقم 102 بالحرس الوطني الجوي ومقره في كيب كود، حيث خدم تيكسيرا في انتظار مزيد من المراجعة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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