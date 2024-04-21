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الأحد، 21-04-2024 10:28 ص

الولايات المتحدة: 16 ضحية بحادث إطلاق نار جماعي خلال حفل في تينيسي

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الوكيل الإخباري - قتل شخصان وأصيب 14 آخرون على الأقل، في إطلاق نار وقع خلال حفل في أحد أحياء مدينة ممفيس بولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة، في وقت متأخر من أمس السبت.

وأفاد قسم الشرطة في ممفيس، أنه تم نقل ثلاثة من المصابين إلى المستشفيات في حالة حرجة، بينما وصل 11 آخرون إلى المستشفيات في سيارات خاصة، ولم تتوفر معلومات عن حالتهم الصحية.

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وقالت الشرطة إن إطلاق النار وقع في حفل تجمع فيه ما يصل إلى 300 شخص، وأن إجمالي 16 ضحية أصيبوا بالرصاص في هذا الحدث، مشيرة في مؤتمر صحفي إلى أنه لم يتم اعتقال أي مشتبه بهم حتى مساء أمس السبت.


وقال قائد شرطة ممفيس سي جيه ديفيس إن الشرطة تعتقد أن شخصين على الأقل فتحا النار في الحدث. ومن غير الواضح ما الذي أدى إلى العنف.


وأضاف ديفيس: "نحن نعمل بلا كلل الليلة لتحديد هوية الأفراد المتورطين في إطلاق النار.. لا يزال التحقيق في إطلاق النار مستمرا.. تلقينا لقطات فيديو من مكان الحادث ونبحث عن المتورطين".


ويوسع هذا الحادث المميت، قائمة تضم أكثر من 115 حادث إطلاق نار جماعي تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام، وفقا لأرشيف العنف المسلح.

 

RT

 




 

 


 

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