فنلندا: معاهدة الدفاع مع الولايات المتحدة من شأنها أن تقوض سيادتنا

الوكيل الإخباري - صرحت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الخميس، بأن مجموعة العمل التي ترأسها هلسنكي توصلت إلى استنتاج مفاده أن اتفاقية الدفاع مع الولايات المتحدة ستقوض سيادة البلاد.



وأضافت الوزارة: "لذلك، لكي يتخذ البرلمان (الفنلندي) قرارا بالموافقة على الاتفاقية، سيتطلب الأمر أغلبية الثلثين".

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وكانت قد وقعت فنلندا، التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي، اتفاقا مع الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي، ينص على تمركز قوات في أراضيها.

ويتمتع البنتاغون بموجب الاتفاقية بإمكانية الوصول إلى 15 قاعدة عسكرية، ونشر معدات الدفاع والإمدادات والعتاد على الأراضي الفنلندية، ودخول وتحرك الطائرات والسفن ووسائل النقل الأمريكية، وضمان حماية القوات الأمريكية، وكذلك المعدات والأقاليم التي يستخدمونها.



ولا يتضمن الاتفاق وجودا أمريكيا دائما في فنلندا، حيث ستكون القوات الأمريكية المحتملة في البلاد على أساس المناوبة.

RT