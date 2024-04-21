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الأحد، 21-04-2024 08:53 ص

واشنطن تنظر في إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - صرح المتحدث باسم البنتاغون اللواء بات رايدر أمس السبت بأن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال مستشارين عسكريين إضافيين إلى سفارتها في كييف.

وقال رايدر في حديث لموقع "بوليتيكو" إن المستشارين لن يقوموا بدور قتالي، وإنما سيقدمون المشورة والدعم للحكومة والجيش الأوكرانيين.

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وقال: "طوال هذا النزاع، قامت وزارة الدفاع بمراجعة وتعديل وجودنا (في أوكرانيا)، مع تغير الظروف الأمنية. وندرس حاليا إرسال عدد إضافي من المستشارين لتعزيز مكتب التعاون الدفاعي في السفارة".


ورفض رايدر مناقشة أعداد محددة من هؤلاء المستشارين "لأسباب تتعلق بالأمن التشغيلي وحماية الأفراد".


وستدعم القوة الإضافية الجهود اللوجستية والرقابة على الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، وفقا لأربعة مسؤولين أمريكيين وشخص مطلع على الخطط، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

 

RT

 




 

 


 

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