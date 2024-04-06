السبت 06-04-2024
الوكيل الاخباري
 

عاجل 200 ألف يصلّون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

تخفيضات وعروض على مستلزمات العيد بالاستهلاكية المدنية اعتبارا من اليوم

الحرب تدق طبولها.. إيران تستنفر قواتها للرد على إسرائيل

تعديل ساعات عمل معبر الكرامة خلال عطلة عيد الفطر

معلومات استخبارية أميركية تكشف شكل وطبيعة رد إيران على إسرائيل

بلدية إربد الكبرى تنفذ مشروعات فتح وتعبيد للطرق

كشف هوية قائد الوحدة 8200 بجيش الاحتلال بثغرة على الإنترنت

مقتل 600 جندي وضابط إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة

دائرة الارصاد: امطار وانقلاب على حالة الطقس يومي الأحد والاثنين - تفاصيل

احتمالية رفع الفائدة من جديد.. محافظة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تصدم الأسواق

السبت، 06-04-2024 02:53 ص

كييف تتهم واشنطن وبرلين بمعارضة انضمامها إلى "الناتو"

6610642f4c59b738450fbeac


الوكيل الإخباري - أعلنت نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى حلف "الناتو".

اضافة اعلان


وقالت ستيفانيشينا لقناة "رادا" التلفزيونية الأوكرانية: "لقد اقترحت أوكرانيا نفسها شكل الدعوة للانضمام إلى "الناتو". وبالتأكيد جميع الحلفاء يؤيدون هذا القرار، باستثناء اثنين. وبعد أن أصبحت هذه المعلومات علنية، تحاول الولايات المتحدة وألمانيا الآن توجيه الاهتمام إلى حلفاء متشككين آخرين مثل هنغاريا وسلوفاكيا. ولكن الموقف الرئيسي يتخذه هذان البلدان (ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية)".

واعتبرت أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" "لأن هذا لم يعد مجرد حديث، بل قرار حقيقي".

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6610808942360450fa37dbc7

تركيا تحظر على مواطني طاجيكستان دخول أراضيها بدون تأشيرة

661064574c59b75f090c36ae

"بلومبرغ": الهند تتسلم سفينتين حربيتين روسيتين رغم العقوبات

508037-1661797497

الحرب تدق طبولها.. إيران تستنفر قواتها للرد على إسرائيل

main_image66100dc79a4f4

هزة أرضية تضرب نيويورك

074100

غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

7622548_1702736211

صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومواقع بالجليل الأعلى

أخبار متعلقة
65f0384f42360444c743cde1

رويترز: المحادثات لإنهاء وجود التحالف في العراق قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الأمريكية

65effc444c59b721686c5f53

"بلومبرغ": الرئيس البولندي يدعو الولايات المتحدة لنشر مزيد من القوات في بلاده

65ee80de423604449c7a595e

تقرير: روسيا تتراجع إلى المركز الثالث في صادرات الأسلحة العالمية

566972

ثلاثة قتلى في تحطم مروحية للحرس الوطني الأميركي على حدود المكسيك

65ec2bc2423604773a05fb33

ملياردير أمريكي يدعو بلاده إلى تطبيع العلاقات مع روسيا

65e9a4fc4c59b777406bc1d7

باتروشيف: الغرب يحاول إطلاق النزعة الانفصالية في شمال القوقاز