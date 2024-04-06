كييف تتهم واشنطن وبرلين بمعارضة انضمامها إلى "الناتو"

الوكيل الإخباري - أعلنت نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي أولغا ستيفانيشينا أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى حلف "الناتو".

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وقالت ستيفانيشينا لقناة "رادا" التلفزيونية الأوكرانية: "لقد اقترحت أوكرانيا نفسها شكل الدعوة للانضمام إلى "الناتو". وبالتأكيد جميع الحلفاء يؤيدون هذا القرار، باستثناء اثنين. وبعد أن أصبحت هذه المعلومات علنية، تحاول الولايات المتحدة وألمانيا الآن توجيه الاهتمام إلى حلفاء متشككين آخرين مثل هنغاريا وسلوفاكيا. ولكن الموقف الرئيسي يتخذه هذان البلدان (ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية)".



واعتبرت أن الولايات المتحدة وألمانيا تعارضان دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف "الناتو" "لأن هذا لم يعد مجرد حديث، بل قرار حقيقي".

RT