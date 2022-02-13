الإثنين 14-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة توعوية حول الدعم النفسي الاجتماعي بلواء القصر

حوارية حول مستقبل الدولة القومية بالزرقاء

مركز شابات كفرنجة يعقد دورة حول الخط العربي

جمعيات خيرية ومراكز ثقافية تحتفي بعيد ميلاد الملك الـ 60

الأردن يشارك في اجتماعات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

الهناندة: "سند" سيُتيح التوقيع على وثائق رقمية وسيشمل خدمات جديدة كالأراضي والترخيص

تشكيلات إدارية في وزارة التربية والتعليم - اسماء

الحكومة تقدّم "التزاماً مكتوباً" للجنة المالية النيابية لمتابعة توصياتها بتخفيض 100 مليون دينار من النفقات

الاحتلال يغلق مداخل حي الشيخ جراح وسط اعتداءات على الفلسطينيين

الأحد، 13-02-2022 09:44 ص

اليابان..العثور على جثة أحد الطيارين المفقودين منذ أسبوعين

6208b2b24236041daf240af8


الوكيل الإخباري-أعلن سلاح الجو الياباني اليوم الأحد أنه عثر على جثة أحد الطيارين اللذين فقدا قبل أسبوعين بعد اختفاء طائرتهما الحربية عن أجهزة الرادار.

اضافة اعلان

وأفاد سلاح الجو بأن البحرية اليابانية عثرت على الجثة خلال عمليات بحث في بحر اليابان.


وأوضح الجيش بأنه تحقق من هوية الجثة لكنه لم يكشف عن اسم الطيار فيما البحث ما زال متواصلا عن مساعده.


وكانت المقاتلة من طراز "إف-15" في مهمة تدريبية في 31 يناير عندما اختفت عن الرادارات بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة كوماتسو الجوية في منطقة إشيكاوا (وسط)، لتنطلق عملية للبحث عن طاقمها.


ولم تتضح ظروف وأسباب تحطم الطائرة لكن وزارة الدفاع واصلت تشغيل مقاتلات "إف-15" غداة الحادثة.


وشهدت اليابان في الماضي حوادث مرتبطة بسلاح الجو. وفي عام 2019، تحطمت مقاتلة شبح من طراز "إف-35 أيه" في البحر بعدما فقد الطيار قدرته على إدراك المكان، لتسارع السلطات للعثور على الجثة والمعدات العسكرية الحساسة التي كانت على متن الطائرة.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الحكومة الأسترالية توجه بإخلاء سفارتها في كييف

f

كندا تسحب مدربيها العسكريين من أوكرانيا

620912096561c

الرئيس الألماني: روسيا تتحمل مسؤولية خطر الحرب في أوروبا

62090b0e4c59b7261c04db0a

ألمانيا: ربما نقف على وشك حرب في أوروبا

بماذا_يتميز_المغرب

المغرب.. احتجاجات ضد ارتفاع الأسعار

249657_18_1644750636

الجامعة العربية تدعو لتعزيز السياسات للتعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث