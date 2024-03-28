اليابان تستعيد الاتصال بالوحدة القمرية SLIM

الوكيل الاخباري- أعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (JAXA)، عن تمكن الخبراء من استعادة الاتصال بالوحدة القمرية SLIM، التي كانت منذ بداية الشهر الجاري في حالة سبات.

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وكان خبراء الوكالة يخشون أن تسبب التغيرات في درجات الحرارة بسبب بداية الليل القمري، صعوبة في إعادة الاتصال بالوحدة القمرية. ولكنهم تمكنوا من إعادة الاتصال بسهولة.



ويذكر أن الوحدة القمرية اليابانية SLIM هبطت على سطح القمر في 20 يناير 2024، ولكن تم إيقاف تشغيلها بعد ذلك بسبب مشكلات في التزود بالطاقة من الخلايا الشمسية وكانت تعمل ببطارية مدمجة. وتم إعادة تشغيلها في 29 يناير بعد تغير زاوية سقوط أشعة الشمس على القمر، وبعدها التقطت صورا للمنطقة المحيطة باستخدام كاميرا طيفية خاصة.

روسيا اليوم