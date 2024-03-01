اليابان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آذار

الوكيل الإخباري- تتولى اليابان اعتبارا من اليوم الجمعة، الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي لشهر آذار خلفا لدولة غويانا.

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وسيعقد المندوب الياباني الدائم لدى الأمم المتحدة، مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكون المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو" وهي: روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و 10دول أعضاء غير دائمة تنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة، وهي بالإضافة إلى اليابان: الجزائر، سويسرا، موزمبيق، مالطا، غويانا، كوريا الجنوبية، سلوفانيا، سيراليون والأكوادور.



ومجلس الأمن، هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى مجلس الوصاية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

