الأحد 11-06-2023
الوكيل الاخباري

894 مركبة للبيع بالمزاد العلني على موقع وزارة العدل

نقيب الأطباء: 3 آلاف طبيب أردني عاطل عن العمل

معدل السير .. حجز المركبة لمدة لا تزيد عن 30 يوما في هذه الحالات

3.36 % معدل التضخم في الأردن حتى نهاية أيار

العسعس: الأردن حافظ على الاستقرار المالي من أخطر تداعيات الأزمات العالمية

القوات المسلحة تعلن عن إطلاق أيام طبية مجانية في لواء الرويشد

3.8 مليون أردني دفعوا فواتير عبر إي فواتيركم الشهر الماضي

لبنان يعلن انتهاء وباء الكوليرا

77.4 مليون دينار ارتفاع على فاتورة رواتب القطاع المدني في الأردن نهاية نيسان الماضي

مصدر: صرف رواتب حزيران في موعدها دون تقديم

الأحد، 11-06-2023 12:46 م

اليابان تهدد كوريا الشمالية بإسقاط صواريخها حال وجود تهديد لأراضي البلاد

6473d9764c59b752af50ed0d


الوكيل الإخباري- مددت وزارة الدفاع اليابانية - إلى أجل غير مسمى - أمرا بتدمير صواريخ كورية شمالية أو شظايا لها حال وجود تهديد بالسقوط على أراضي البلاد.

اضافة اعلان

 

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأحد "أما الأمر بإدخال إجراءات تدمير الصواريخ الباليستية والذي تم إصداره في 29 مايو الماضي، فسنقوم بتمديده مؤقتا بعد 11 يونيو 2023".

وأبلغت كوريا الشمالية المنظمة البحرية الدولية، سابقا، بنيتها لإطلاق قمر صناعي في الفترة ما بين 31 مايو الماضي و11 يونيو الجاري. وكانت مواقع السقوط المحتمل لدرجات الصواريخ الحاملة تقع خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، فيقع اثنان منها في البحر الأصفر جنوب غرب كوريا الشمالية وآخر - قبالة الفلبين في شرق المحيط الهادئ.

ومع ذلك لم يتم استبعاد أنه - كما كان عليه الحال مع إطلاق القمر الصناعي في فبراير 2016 وديسمبر 2012، يمكن للصاروخ مع القمر الصناعي أن يطير فوق المنطقة القريبة من جزر أرخبيل ساكيشيما اليابانية. وبهذا الصدد أمر وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادة لقوات الدفاع الذاتي بإسقاط الصاروخ الكوري الشمالي إذا كان يشكل تهديدا لأراضي البلاد.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6485b48f4c59b761ee6988d9

الدفاع الروسية تعلن تدمير 6 زوارق أوكرانية

209245

تايوان تدفع بمقاتلات بعد عبور طائرات حربية صينية مضيق تايوان

6485a39f423604126404c9d6

السفير الروسي لدى القاهرة: نتطلع لحضور السيسي القمة الروسية الإفريقية المرتقبة

4c237d31-1c6f-4e7a-af42-2101f73bcc70

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة هوكايدو اليابانية

648199a14c59b769b835e583

مقتل موظف في منظمة الصحة العالمية إثر الهجوم الأخير على فندق بمقديشو

170472532804

لبنان يعلن انتهاء وباء الكوليرا