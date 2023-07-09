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الأحد، 09-07-2023 10:12 ص

اليونان.. منح الثقة لحكومة ميتسوتاكيس لولاية ثانية

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الوكيل الإخباري - باشر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تنفيذ مهامه اليوم الأحد، بعد منح البرلمان حكومته الثقة لولاية ثانية ستستمر أربع سنوات.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من فوز حزب "الديمقراطية الجديدة" في الانتخابات التشريعية.

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وذكرت وكالة "فرانس برس"، أن ميتسوتاكيس حاز يوم السبت الماضي على ثقة 158 نائبا من أصل 300، عقب نقاشات دارت ثلاثة أيام داخل البرلمان اليوناني حول السياسة العامة التي تعتزم الحكومة انتهاجها في ولاية ميتسوتاكيس الثانية.


وأشارت الوكالة إلى أن حزب "الديمقراطية الجديدة" فاز بـ 158 مقعدا في البرلمان.


وحقق حزب "الديمقراطية الجديدة" النصر في الانتخابات التشريعية في الـ 25 من يونيو الماضي بنيله 40.56% من الأصوات، مقابل 17.8 % لمنافسه حزب "سيريزا" اليساري.


وأدى ميتسوتاكيس الأسبوع الماضي اليمين الدستورية متعهّدا بتسريع عجلة الإصلاح في اليونان خلال ولايته الثانية.


وقال يوم السبت الماضي، إن "الانتخابات أظهرت أن اليونان دخلت حقبة تغييرات كبرى، إن المهمة التي أوكلت إلى حزب الغالبية هي التحرك سريعا نحو هذه التغييرات".

 

RT

 




 

 


 

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