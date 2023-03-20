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الإثنين، 20-03-2023 09:27 ص

اليونيسف: ألف طفل يموتون يوميا بسبب مياه الشرب الملوثة

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الوكيل الإخباري-  قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إن أكثر من ألف طفل دون سن الخامسة يموتون يوميا على مستوى العالم بسبب الأمراض التي تسببها المياه الملوثة وانعدام خدمة الصرف الصحي وسوء النظافة.

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وأوضحت اليونيسف، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، أن مياه الشرب الملوثة وغياب البنية التحتية الصحية يهددان حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.


وأظهر تحليل جديد أجرته المنظمة أن 190 مليون طفل في 10 دول إفريقية معرضون للخطر.


وأضافت أن الوضع أكثر خطورة في دول بنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وغينيا ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال الواقعة غرب ووسط إفريقيا.


ويعاني العديد من هذه الدول من عدم الاستقرار ووجود النزاعات المسلحة، ما يزيد من تعقيد وصول الأطفال إلى المياه النظيفة والصرف الصحي.


يشار إلى أن يوم الأربعاء المقبل هو يوم المياه العالمي، وهو كذلك اليوم الذي ينطلق فيه مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في نيويورك. ويهدف المؤتمر إلى استعراض مدى إمكانية تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا، بما في ذلك هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بشأن حصول الجميع على المياه النظيفة بحلول عام 2030.


ووفقا للأمم المتحدة فإن هناك ملياري إنسان في جميع أنحاء العالم، واحد من كل أربعة، لا يمكنهم الحصول على مياه نظيفة.

 

بترا

 




 

 


 

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