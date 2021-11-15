انتخاب العراق نائبا لرئيس المنظمة العربية للنقل الجوي

الوكيل الإخباري-انتخبت لجنة النقل الجوي في المنظمة العربية للطيران المدني، العراق نائبا لرئيس اللجنة.

اضافة اعلان



وقالت سلطة الطيران المدني بالعراق في بيان،اليوم الاثنين، إن المنظمة العربية للطيران المدني، منحت العراق تكريما بانتخاب مدير النقل الجوي في سلطة الطيران المدني العراقي محمد عامر لمنصب نائب رئيس لجنة النقل الجوي حتى عام 2023. وبينت أن هذا الانتخاب جاء على هامش اجتماع اللجنة في دورتها الـ 46 بمقر المنظمة العربية للطيران المدني في المملكة المغربية الرباط.



وأضافت أن ذلك الحدث يعد مهماً لدور العراق ومكانته في المنظمة العربية للطيران المدني من خلال حضوره البارز في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بشؤون النقل الجوي مع الدول الأعضاء.



بترا