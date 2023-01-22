الأحد 22-01-2023
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: السماح للطلبة بتقديم الامتحانات دون اشتراط مسبق بتسديد الرسوم

الحاج توفيق: القطاع التجاري والخدمي والزراعي أمام عهد تجاري جديد

جمعية الفنادق: المدينة الجديدة فرصة جاذبة للاستثمار

وفاتان بحادثين منفصلين في عمان ومأدبا

حريق بقسم الأسنان بالبشير ولا أضرار بشرية أو مادية

نقابة السيارات العمومية: 17 ألف صاحب تاكسي استلم دعم المحروقات

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

الأردن اشترى 310 آلاف برميل نفط خام بسعر 61.6 دولاراً لكل برميل من العراق الشهر الحالي

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد

تدهور تريلا على الطريق الصحراوي دون إصابات

الأحد، 22-01-2023 10:54 ص

انتقادات لزيلينسكي بعد طلبه دبابات حديثة وصواريخ بعيدة المدى

63ccd23c4c59b75b82334fb9


الوكيل الاخباري- انتقد قراء صحيفة "Haber 7" التركية دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتزويد بلاده بالدبابات الحديثة والصواريخ بعيدة المدى.

اضافة اعلان

 

وكتب قارئ: "سيثير ذلك المزيد من الغضب لدى بوتين. من الأفضل أن تحاول التوصل إلى اتفاق ولا تستمع إلى الولايات المتحدة، إذ أنها تفعل ما بوسعها لإطالة أمد الصراع".

وعبر قارئ آخر عن اعتقاده بأن "الغرب يجبر حلفاءه على أن يؤذوا بعضهم البعض".

وأضاف قارئ ثالث: "مع استمرار النزاع ستصبح الشركات المنتجة للأسلحة أكثر ثراء. من يهتم بمن يدفع ثمنها؟ ومن يهتم باحتمال تحول الوضع إلى حمام دم؟ الولايات المتحدة تحاول من جديد فرض الديمقراطية".

وأشار قارئ رابع إلى أن "الولايات المتحدة ستقوم بتوريد الأسلحة حتى تقاتل أوكرانيا إلى جانبها".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
7b8ce766-cbb5-4253-ac98-8a66b2a2a077

البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف الشريف في السويد

63ccca95423604087a4f2d3a

مصدر: كييف تنقل مدرعاتها الغربية إلى مدينة سفاتوفو

image - 2023-01-22T100108.766

عشرات الآلاف في إسبانيا يطالبون باستقالة حكومة سانشيز

63ccdbc14c59b755050d1446

سوريا: 10 قتلى جراء سقوط مبنى سكني في حلب- صور

image

الفلبين: ارتفاع ضحايا الفيضانات إلى 35

63ccc1b342360415147ce215

الولايات المتحدة تمدد تواجد الآلاف من جنودها في رومانيا

أخبار متعلقة
63ccc8054c59b75b82334fb1

كيشيدا ينوي زيارة كييف منتصف الشهر المقبل

63cb8b5c4c59b76fde33ea3d

قراء بريطانيون يكشفون المخاوف الرئيسية لزيلينسكي بسبب بوتين

63c8f8344236040b7646e05a

زيلينسكي ينتقد ألمانيا ويطالب الغرب بسلاح لاستعادة القرم

63c6573d4236041d45576954

مكتب زيلينسكي يقبل استقالة مستشاره أريستوفيتش

63c50c5c42360422d463bdd9

رئيس الفلبين يوضح الوضع حول المحادثة مع زيلينسكي

63c3a591423604671e2e997a

مطالبة زيلينسكي الدول الأخرى بتوريد الدبابات تثير الامتعاض في بلغاريا