انتقادات لزيلينسكي بعد طلبه دبابات حديثة وصواريخ بعيدة المدى

الوكيل الاخباري- انتقد قراء صحيفة "Haber 7" التركية دعوة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتزويد بلاده بالدبابات الحديثة والصواريخ بعيدة المدى.

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وكتب قارئ: "سيثير ذلك المزيد من الغضب لدى بوتين. من الأفضل أن تحاول التوصل إلى اتفاق ولا تستمع إلى الولايات المتحدة، إذ أنها تفعل ما بوسعها لإطالة أمد الصراع".



وعبر قارئ آخر عن اعتقاده بأن "الغرب يجبر حلفاءه على أن يؤذوا بعضهم البعض".



وأضاف قارئ ثالث: "مع استمرار النزاع ستصبح الشركات المنتجة للأسلحة أكثر ثراء. من يهتم بمن يدفع ثمنها؟ ومن يهتم باحتمال تحول الوضع إلى حمام دم؟ الولايات المتحدة تحاول من جديد فرض الديمقراطية".



وأشار قارئ رابع إلى أن "الولايات المتحدة ستقوم بتوريد الأسلحة حتى تقاتل أوكرانيا إلى جانبها".

روسيا اليوم