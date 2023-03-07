انخفاض مخزون بريطانيا من الذخيرة "بشكل خطير" بسبب حرب أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قالت لجنة برلمانية بريطانية إن مخزون بريطانيا من الذخيرة انخفض بشكل كبير بسبب حرب أوكرانيا، محذرة من أن إعادة بناء مخزون البلاد من الذخائر قد يستغرق عقدا على الأقل ما يعرض الأمن القومي البريطاني للخطر.

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ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم الثلاثاء عن لجنة الدفاع البرلمانية، أن المملكة المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) سمحوا بانخفاض احتياطياتهم من الذخيرة إلى "مستويات كبيرة" في الوقت الذي يسعون فيه إلى إبقاء أوكرانيا مزودة بالذخيرة.



وحثت اللجنة وزارة الدفاع على وضع خطة عمل لتقليص الوقت اللازم لاستعادة مستويات مخزوناتها.

بترا