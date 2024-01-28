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الأحد، 28-01-2024 01:19 م

انخفاض معدلات عنف النساء ضد الرجال في العراق

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الوكيل الإخباري- أعلن اللواء في وزارة الداخلية العراقية، عدنان حمود سلمان، انخفاض معدل العنف الأسري مقارنة بالشهر الماضي، وأن حالات العنف من النساء ضد الرجال سجلت نسبة 13% بعد أن كانت 17%.

وقال سلمان وهو مدير عام مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري في الداخلية، لشبكة "رووداو" الإعلامية إن "حالات العنف من الرجال ضد النساء انخفضت من 57% الى 54%.

وكان مجلس الوزراء أقر في أكتوبر 2020، مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، ومرره إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرع حتى الآن نتيجة لمعارضة نشأت في ذلك الوقت.

كما تسجل في المحافظات عشرات حالات العنف يوميا، وتتركز الحالات في محافظات الوسط والجنوب تليها مدن إقليم كردستان.

وذكرت الإحصائيات أن الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، سجلت ما يقارب 7 آلاف حالة عنف أسري بحق النساء والأطفال وكبار السن، وتركزت غالبيتها في المحافظات الوسطى والجنوبية والمناطق الفقيرة، علما أن هذه الإحصائيات قد لا تكون دقيقة لأن العدد الأكبر من المعنفين لا يبلغون عن تعرضهم للتعنيف وخصوصا النساء.

بينما سجل عام 2021 ارتفاعا في شكاوى الرجال ضد زوجاتهم، بسبب تعرضهم للعنف، ووصلت إلى بعض المحاكم لوحدها 90 شكوى تقابلها 700 شكوى اعتدى فيها رجال على نساء.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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