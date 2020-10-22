اندلاع احتجاجات لسوء الوضع المعيشي

الوكيل الاخباري - توفي شخص وأصيب 14 آخرون بجروح خلال احتجاجات على تردّي الأوضاع المعيشية في السودان، وفق ما أعلنت لجنة الأطباء المركزية، وذلك بعدما أطلقت الشرطة عصراً الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجّين حاولوا عبور جسر يربط أجزاء من العاصمة السودانية الخرطوم بوسط المدينة، كانت السلطات قد أغلقته تحسّباً للتحرك الاحتجاجي.

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وليل أمس الأربعاء أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل أحد المحتجين بالرصاص وجرح 14 آخرين تتراوح إصاباتهم بين الخطرة والطفيفة، بالإضافة إلى "عدد من حالات الاختناق الناتجة عن استخدام الغاز المسيل للدموع.



وكانت السلطات أغلقت منذ منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء جميع الجسور التي تربط وسط الخرطوم ببقية أجزاء العاصمة تحسّباً لدعوات إلى تظاهرات احتجاجية على تفاقم الأزمة الاقتصادية.

المصدر - البيان



