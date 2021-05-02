الأحد 02-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

فتوى شرعية بحكم دفع الزكاة لدعم الأقصى وأبناء القدس

بلعاوي لـ الوكيل : تفشي الفيروس المتحور الهندي في الاردن وارد ومتوقع والحل بيد الحكومة

بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6.5 مليون دينار

103 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى

راصد : حكومة الخصاونة الأعلى بعدد الوزراء مقارنة بآخر 3 حكومات

الصحة: استحداث مديرية للمشاريع والتعاون الدولي

وزير الصحة يقرر انهاء تكليف عدد من الموظفين

المركزي لـ الوكيل : لم يتم بحث تأجيل أقساط الشهر الحالي

الهواري : اجراء حكومي فوري لمنع انتشار السلالة الهندية وسيناريوهات للاغلاق والعزل

عاجل

التربية لـ الوكيل : لا حذف للوحدة الأخيرة لطلبة التوجيهي

الأحد، 02-05-2021 11:15 ص

اندلاع حريق كبير بمنطقة صناعية في طهران

ايرا
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أفادت مصادر إيرانية باندلاع حريق كبير، اليوم الأحد، في منطقة "شكوهية" الصناعية بمدينة قم في جنوب طهران، أسفر عن إصابات.

اضافة اعلان

وقال المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية، إن الحريق تسبب بـإصابة 6 أشخاص، دون ضحايا .


إلى ذلك قال حميد كريمي، المتحدث باسم منظمة الإطفاء بمدينة قم: " إن حريقا واسعا نشب في معمل للصناعات الكيمياوية في مدينة قم، ومئات من رجال الأطفاء يشاركون في إخماد النيران".


وأضاف أن الحريق دمر بشكل كامل سيارة للإطفاء، وأصاب رجلي إطفاء بحروق بالغة.


وتابع قائلا: "نظرا لحجم وشدة الحريق ووجود مواد شديدة الاشتعال، تحركت فرقة إطفاء قم على الفور بكل قوتها لاحتواء الحريق، إضافة لوجود خامات الفثاليك التي تعد مادة أولية لإنتاج المواد البلاستيكية، فقد كان احتواء الحريق صعبا.. الحريق أدى إلى انفجارات في المعامل، ولحسن الحظ، منع رجال الإطفاء النار بسرعة من الوصول إلى خزانات الكحول والمواد الأخرى القابلة للاشتعال".

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
420212691643252450866

رئيس وزراء الصومال يأمر الجيش بالعودة إلى ثكناته بعد إلغاء التمديد للرئيس

سودان

رئيس وزراء السودان يعين حاكما جديدا لإقليم دارفور

19_2021-637536082722444977-244

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرة مفخخة

عراق

مستجدات هروب موقوفين من سجن عراقي

608e55ab4c59b716864e1d9a

الكشف عن قواعد تنفيذ الضربات العسكرية خارج مناطق القتال في عهد ترامب

صين

آلاف الصينيين يحضرون مهرجانا موسيقيا في ووهان لأول مرة منذ بداية الجائحة... فيديو

أخبار متعلقة
ج

العراق .. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستشفى ابن الخطيب إلى82

بانياس

قناة إيرانية: ناقلة النفط في بانياس السورية أُستهدفت بصاروخين

606d916b42360425451c257d

مباحثات روسية إيرانية تحضيرا لزيارة لافروف إلى طهران

واشنطن

واشنطن لا تستبعد تخفيف العقوبات عن إيران

اوك

إيران.. اتهامات إلى 10 مسؤولين بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية