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الإثنين، 14-03-2022 12:46 م

انطلاق أول رحلة عُمرة من غزة بعد توقف عامين

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الوكيل الإخباري-انطلقت، الإثنين، أول رحلة عُمرة من قطاع غزة إلى أراضي المملكة العربية السعودية، بعد عامين من التوقّف، بسبب جائحة كورونا.

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وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان وصل وكالة الأناضول، إن "الفوج الأول من معتمري غزة، بدأ بمغادرة القطاع، باتجاه الأراضي الحجازية، عبر معبر رفح البري (جنوب)".


ومؤخرا، اتفق وفد يمثل شركات "السياحة والحج والعمرة" بغزة، مع السلطات المصرية، على استئناف الرحلات.


ويستخدم المعتمرون من قطاع غزة، في رحلتي الذهاب والإياب، مطار القاهرة الدولي.


بدوره، قال عوض أبو مذكور، رئيس جمعية شركات الحج والعمرة في قطاع غزة، إن عدد المعتمرين، الذين خرجوا الإثنين، وصل إلى 298 معتمرا.
وأضاف أبو مذكور، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، أن انطلاق الرحلة الأولى للعمرة، يأتي بعد توقف دام عامين، جراء جائحة كورونا.

وذكر أن رحلتي عُمرة، ستنظمان أسبوعيا، تضم نحو 600 معتمر.
وقال: "يوم غد الثلاثاء، ستنطلق الرحلة الثانية، والتي تضم نحو 298 معتمرا آخرا".


وكانت آخر رحلة عُمرة قد انطلقت من قطاع غزة في فبراير/ شباط لعام 2020.

 

الاناضول

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